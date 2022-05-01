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16:32 01 Мая 2022 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

Россия нанесла удары по Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие

Российские войска нанесли ракетный удар по одному из агропредприятий в Днепропетровской области.

Ракета РФ попала на территорию агропредприятия

Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

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«Вражеский «прилет» в Синельниковском районе Днепропетровской области», – написал он.

Ракета попала в два склада агропредприятий, одно из которых было с зерном.

Также отмечено, что жертв и пострадавших нет.

Жертв и пострадавших нет

Жертв и пострадавших нет

Ракетный удар 1 мая по Днепропетровщине

Ракетный удар 1 мая по Днепропетровщине

Еще один обстрел произошел спустя два часа.

По информации Резниченко, пострадало село в Синельниковском районе. Ракета задела частный двор. Ранена женщина.

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