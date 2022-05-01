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16:32 01 Мая 2022 114 Комментарии
Россия нанесла удары по Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие
Российские войска нанесли ракетный удар по одному из агропредприятий в Днепропетровской области.
Ракета РФ попала на территорию агропредприятия
Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.
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«Вражеский «прилет» в Синельниковском районе Днепропетровской области», – написал он.
Ракета попала в два склада агропредприятий, одно из которых было с зерном.
Также отмечено, что жертв и пострадавших нет.
Еще один обстрел произошел спустя два часа.
По информации Резниченко, пострадало село в Синельниковском районе. Ракета задела частный двор. Ранена женщина.
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