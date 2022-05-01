В Белгородской области ночью прогремели взрывы. Видео
В Белгородской области России заявляют о «двух сильных разрывах» ночью, которые разбудили людей.
О взрывах сообщил, в частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он написал пост в Telegram в 02:42.
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“30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе”, – написал губернатор.
Самое главное – пострадавших и разрушений нет. Всю остальную информацию постараюсь уточнить уже утром.
Гладков добавил, что также нет и разрушений.
Как сообщали Власти, губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обрушение ж/д моста в области — это результат диверсии.
Возле российского Белгорода поднимается огромный столб дыма, местные жители говорят о мощном взрыве.