Кремль принял решение напасть на Молдову: готовят десант из Крыма
Россия разработала планы о военном вторжении в Молдову.
Об этом сообщило The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве.
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«Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины”, – сказал источник в разведке.
По его словам, признание Россией независимости Приднестровья будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы.
Таким образом Кремль повторит «донбасский сценарий».
“Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России”, – пояснил разведчик.
Также по информации собеседников издания, российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.
Украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанного Приднестровья.
В материале высказано предположение, что россияне планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье с территории оккупированного Крыма.
Однако такие прогнозы, как отметило издание, расходятся с анализом западных разведывательных агентств, которые говорят, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной Украины на территории Одесской области.
Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный «коридор» из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, подвергаясь атакам украинских сил.
Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.
Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:
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оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;
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остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;
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напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.
Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдове символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту.
Якобы протестующие должны прийти с таким большим количеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.