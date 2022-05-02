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08:05 02 Мая 2022 Просмотров 2810   КомментариевКомментарии

Кремль принял решение напасть на Молдову: готовят десант из Крыма

Россия разработала планы о военном вторжении в Молдову.

Россия может высадить десант в Тирасполе

Об этом сообщило The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве.

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«Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины”, – сказал источник в разведке.

По его словам, признание Россией независимости Приднестровья будет прямой угрозой и нарушением территориальной целостности Молдовы.

Таким образом Кремль повторит «донбасский сценарий».

“Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России”, – пояснил разведчик.

Также по информации собеседников издания, российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. Сейчас в стране существует недовольство среди людей из-за роста цен.

Украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столицы непризнанного Приднестровья.

В материале высказано предположение, что россияне планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье с территории оккупированного Крыма.

Однако такие прогнозы, как отметило издание, расходятся с анализом западных разведывательных агентств, которые говорят, что у россиян нет достаточных возможностей, чтобы безопасно пролететь над противовоздушной обороной Украины на территории Одесской области.

Кроме того, для поставки боеприпасов и усиления подразделений россиянам нужно создать сухопутный «коридор» из захваченного Херсона через Николаевскую и Одесскую области, подвергаясь атакам украинских сил.

Военную операцию могут попытаться совершить ближе ко Дню Победы 9 мая. В этот день российский президент Владимир Путин может объявить о признании Россией независимости Приднестровья. Кроме того, российские спецслужбы могут планировать высадку десанта в Тирасполе одновременно с организацией мятежей и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что такая операция россиян будет иметь три цели:

  • оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;

  • остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;

  • напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

Аналитики отмечают в отчете, что украинской разведке стали известны планы генерал-майора ФСБ Дмитрия Милютина попытаться использовать в ходе протестов запрещенные в Молдове символы российского вторжения в Украину, в частности, георгиевскую ленту.

Якобы протестующие должны прийти с таким большим количеством запретных символов, чтобы штрафы и аресты со стороны молдавской полиции выглядели как подавление свободы слова и оппозиции.

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