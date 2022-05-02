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Главная » Мир » Политика
08:47 02 Мая 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Эрдоган проведет на днях новые переговоры с Путиным по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсирован новые переговоры с руководителем Кремля Владимиром Путиным в конце этой недели.

Эрдоган и Путин обсудят шаги для мира в Украине

Об этом сообщило турецкое издание Ocak Media.

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«Мы, вероятно, пообщаемся с Путиным в конце этой недели. Я считаю, что Турция станет решением шагов, которые будут предприняты в отношении востока Украины», – сказал Эрдоган.

При этом точные дата и время будущего разговора Путина и Эрдогана сейчас не называются.

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