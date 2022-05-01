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09:51 02 Мая 2022 Просмотров 207   КомментариевКомментарии

Всю ночь по “Азовстали” била корабельная артиллерия

В Мариуполе по «Азовстали» била корабельная артиллерия противника, но к утру стало тише.

Оккупанты начали обстрелы сразу после завершения эвакуации

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега. Обстрелы начались сразу же после завершения эвакуации.

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«Около 200 человек (из них почти 20 детей) осталось на территории предприятия, но конкретные сроки их эвакуации пока не известны», – заявил он.

Военный также сообщил, что на «Азовстали» находятся более 500 раненых военных. Медицинская помощь им оказывается в очень тяжелых условиях.

Тэги: Мариуполь
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