Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и обвинил евреев в антисемитизме: подробности скандала

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером и назвал евреев «самыми ожесточенными антисемитами».

Лавров спровоцировал международный скандал



Такие высказывания он сделал в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

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Ведущий спросил Лаврова о том, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что Зеленский еврей.

«Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», – ответил Лавров.

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Это заявление вызвало возмущение в Израиле.

Министр иностранных дел этой страны Яир Лапид ответил на слова Лаврова гневным сообщением в Twitter.

«Высказывания министра иностранных дел Лаврова – это возмутительное заявление, которому нет прощения. А также ужасная историческая ошибка. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Наиболее унизительный уровень расизма по отношению к евреям – это обвинять самих евреев в антисемитизме», – написал Лапид.

После инцидента посол России в Израиле был вызван для объяснений.