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14:29 02 Мая 2022 Просмотров 184   КомментариевКомментарии

Ахметов готовит иски к России за разрушенные заводы в Мариуполе

Холдинг «Метинвест» готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовсталь».

Оккупанты уничтожили "Азовсталь"

Об этом совладелец холдинга Ринат Ахметов заявил швейцарскому изданию Le Temps. Интервью также опубликовано в корпоративном издании Metinvest Media.

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По словам Ахметова, оба предприятия «постоянно бомбят и обстреливают».

По его словам, капитализация двух заводов до военного вторжения России составляла не менее 10 млрд долларов.

«Мы готовим судебные иски, чтобы потребовать от России возмещения всех убытков», – сказал Ахметов.

При этом он выразил надежду на справедливое возмездие разрушителям Мариуполя.

«Я горжусь тем, что «Азовсталь» – наш оплот сопротивления. Я верю, что наши бойцы смогут отстоять город и мариупольцы будут эвакуированы. Я также верю, что российские солдаты понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Ситуация в городе – ужасная трагедия и беда, которые нельзя простить», – добавил Ринат Ахметов.

Тэги: Ринат Ахметов, Мариуполь
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