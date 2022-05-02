В Украине могут продлить мобилизацию
Мобилизация была объявлена с 24 февраля на три месяца.
В Украине могут продолжить всеобщую мобилизацию, – сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
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«Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет потребность в пополнении специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому я думаю, руководством будет продолжена мобилизация после 24 мая», — резюмировал Горбач.
Основные тезисы выступления:
▪️Мобилизацию объявили 24 февраля на три месяца. После 24 мая ее, скорее всего, продолжат;
▪️Мобилизацию выполнили на 100% и поэтому ее темпы значительно снизились;
▪️Волн мобилизации не было, она одна до сих пор продолжается. Следующую волну пока не планируют, а если она и будет, то будут мобилизовать не только офицеров;
▪️Сейчас в армию призывают преимущественно тех, кто имеет опыт службы или опыт прохождения учебных сборов.
Ранее Власти писали, что в Херсонской области оккупанты объявили мобилизацию мужчин.