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Главная » Мир » Общество
21:35 02 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России возмущены запретом на участие в конференции ЮНЕСКО

ЮНЕСКО не допустило Россию к участию в ежегодной конференции в честь Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая.

В России говорят о

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на Министерство иностранных дел РФ.

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«Секретариат ЮНЕСКО от лица организаторов форума под надуманным предлогом отклонил российские заявки на проведение специальной сессии о влиянии крупных ІТ-компаний на работу СМИ, а также на выступления экспертов в рамках панельных дискуссий», – говорится в официальном коммюнике.

В ведомстве заявили, что «секретариат ЮНЕСКО пошёл на поводу у группы известных, крайне ангажированных стран, продвигающих на международной арене политику “отмены“ России и ставящих своей целью зачистку информационного поля от точек зрения, отличных от ультралиберальных установок “коллективного Запада“.

Ведомство отметило также, что организация лишила российских журналистов и общественных деятелей возможности обсуждать вопросы, актуальные для всего международного сообщества.

Российская миссия ЮНЕСКО заявила, что отказ журналистам из России превращает конференцию в «междусобойчик».

Ранее Власти писали, что Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма.

Тэги: ЮНЕСКО, Российская миссия ЮНЕСКО
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