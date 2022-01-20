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18:02 02 Мая 2022 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Бородянке спасли кота, который застрял на 7 этаже разрушенного дома. Фото Видео

Зоопатруль вместе со спасателями смогли спасти домашнего кота, который застрял на 7 этаже разрушенного дома в Бородянке.

Котика успешно спасли с помощью пожарного крана

Об этом сообщает Telegram-канал «KYIVMAP».

В Бородянке киевской области волонтеры «Зоопатруля» заметили домашнего кота, который остался полуразрушенной квартире в одном из сильно пострадавших от российских обстрелов жилых домов.

Для его спасения волонтерам пришлось обратиться к спасателям. Котика успешно спасли с помощью пожарного крана – накормили, напоили водой и отдали в руки к волонтерам. Ему будут искать новых хозяев.

Спасение кота

Тэги: кот, спасение, волонтеры, ГСЧС, бородянка, зоопатруль
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