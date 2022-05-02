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Главная » Мир » Общество
18:42 02 Мая 2022 Просмотров 157   КомментариевКомментарии

Удивительная некомпетентность: экс-глава сил НАТО в Европе в шоке от потерь генералитета РФ в Украине

«Удивительная некомпетентность» российских военных в Украине привела к потере многих генералов и других высших офицеров, что является беспрецедентным в современной истории.

Россия потеряла в Украине больше десятка генералов

Как отметило издание The Hill, Такое мнение высказал бывший верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис

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«В современной истории нет похожей ситуации, с точки зрения количества смертей генералов… С российской стороны за двухмесячный период мы увидели, по крайней мере, дюжину, если не больше, убитых российских генералов», — сказал Ставридис.

Для сравнения он сослался на недавние военные конфликты с участием США, в частности отметил, что «ни один генерал не был потерян в реальных боях» в войнах США в Афганистане и Ираке.

Ставридис также добавил, что гибнут не только генералы.  Отдельно он отметил неспособность российских военных организовать логистику, плохое планирование боев и, наконец, потерю своего флагмана в море.

«До сих пор это было плохое выступление русских», — сказал Ставридис.

Российские генералы и высшие военнослужащие, которые, как сообщается, были убиты во время вторжения, включают заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова, заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа Андрея Суховецкого, генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-лейтенанта Якова Резанцева и полковника Сергея Сухарева, командира элитного 331-го гвардейского воздушно-десантного полка.

Как сообщали Власти, за последние трое суток украинские военные нанесли несколько ударов по российским штабам в Харьковской области, уничтожив сотни офицеров и, возможно, одного генерала.

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