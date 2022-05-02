Россия попытается присоединить к себе Донбасс в середине мая

Россия примерно в середине мая попытается присоединить к себе оккупированные территории Донбасса, а затем создать Херсонскую «народную республику» и тоже ее аннексировать.

Россия может аннексировать Донбасс



Об этом сообщило CNN со ссылкой на посла США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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«В сообщениях говорится, что Россия планирует провести референдум о присоединении к России где-то в середине мая, и что Москва рассматривает аналогичный план для Херсона», — заявил посол Майкл Карпентер на брифинге в Госдепартаменте.

Он добавил, что Россия похищает местных чиновников в удерживаемых ею городах на востоке и юге Украины, чтобы заменить их «группами, лояльными Москве», также исчезают директора школ, журналисты, местные активисты, муниципальные чиновники.

«Недавно также поступали сообщения о том, что российские силы отключили интернет и доступ к некоторым сотовым телефонам в этих регионах, чтобы перекрыть поток надежной информации», — сказал Карпентер.

Он уточнил, что в этих регионах Россия может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы попытаться добавить видимость демократической или избирательной легитимности.

Как сообщали Власти, Россия поставила задачу установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, чтобы в середине мая провести референдум о вхождении этой территории в состав России, а в Херсоне – о независимости от Украины.