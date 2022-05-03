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07:25 03 Мая 2022 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Путин 9 мая может официально объявить Украине войну

Президент России Владимир Путин может перейти официально объявить войну Украине 9 мая, что позволит полностью мобилизовать резервы РФ, чтобы завоевать восточную и южную Украину.

Путин использует 9 мая для мощной пропаганды

Об этом сообщило CNN со ссылкой на американских и западных экспертов.

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9 мая, известный как «День Победы» в России, знаменует собой победу русских над нацистами в 1945 году. На Западе давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня, чтобы объявить либо о военном достижении в Украине, или крупной эскалации боевых действий — или и то, и другое.

Официальные лица начали рассматривать сценарий, согласно которому Путин официально объявит войну Украине 9 мая. На сегодняшний день в РФ настаивают на том, что конфликт был лишь «специальной военной операцией» с главной целью «денацификации».

«Я думаю, что он попытается отказаться от своей «специальной операции. «Он готовит почву для того, чтобы сказать: «Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса»», — заявил на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес радио LBC.

Официальное объявление войны 9 мая может воодушевить российских граждан и повысить общественное мнение в пользу вторжения.

Кроме того, согласно российскому законодательству, это позволит Путину мобилизовать резервные силы и призывать призывников, в которых, по словам официальных лиц, Россия отчаянно нуждается в условиях растущей нехватки рабочей силы.

Другие варианты на 9 мая включают аннексию отколовшихся территорий Луганска и Донецка на востоке Украины, серьезное наступление на Одессу на юге или провозглашение полного контроля над южным портовым городом Мариуполем.

Напомним, у США есть «в высшей степени заслуживающие доверия» разведданные о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк «где-то в середине мая», заявил в понедельник посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер. Есть также признаки того, что Россия может планировать объявить и аннексировать «народную республику» в юго-восточном городе Херсоне.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в понедельник, что есть «веские основания полагать, что русские сделают все возможное, чтобы использовать» 9 мая в пропагандистских целях.

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