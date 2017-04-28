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07:41 03 Мая 2022 Просмотров 2315   КомментариевКомментарии

Ночью в российском Белгороде снова гремели взрывы

В российском Белгороде около полуночи местных жителей разбудили звуки взрывов.

Взрывы прозвучали около полуночи

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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“Несколько минут назад мы с вами услышали звуки взрыва в небе. По всей видимости, у них та же природа, что у раскатов прошлой ночью”, – сказано в сообщении.

Предположительно, природа взрывов такая же, как и у тех, которые звучали прошлой ночью.

Эксперты убеждают граждан, что это результаты работы российской ПВО и для них нет никакой угрозы.

Также некоторые белгородцы сообщили о самолетах в небе.

Как сообщали Власти, возле российского Белгорода 1 мая заметили огромный столб дыма, местные жители сообщали о мощном взрыве.

В Белгородской области России 2 мая заявили о «двух сильных разрывах» ночью, которые разбудили людей.

Тэги: белгород
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