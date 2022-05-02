В России готовятся ввести четырехдневную рабочую неделю

Переход всей России на четырехдневную рабочую неделю из-за экономических трудностей после введения санкций – вопрос недалекого будущего.

Сокращенная неделя предполагает сокращенные зарплаты



Как сообщило РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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По его словам, переход от пятидневной рабочей недели к четырехдневной – может решить в ближайшем будущем.

«В настоящий момент некоторые предприятия уже работают в таком формате – в рамках неполной или дистанционной занятости. Переход на четырехдневку был одним из самых оптимальных решений в разгар пандемии коронавируса. Главное — это поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение», – добавил Нилов.

Он также добавил, что переход на четырехдневную рабочую неделю для некоторых направлений и видов бизнеса будет означать прямое сокращение прибыли.

Российский «АвтоВАЗ» еще в конце февраля сообщил, что с 6 июня введет на заводах в Тольятти и Ижевске режим 4-дневной рабочей недели на 3 месяца из-за дефицита электронных компонентов.

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