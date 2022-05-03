Украина уже получила более 70 дальнобойных гаубиц M777 от США

США уже передали Украине 80% гаубиц дальнего действия M777 от общего количества в 90 штук, которые входят в согласованный пакет помощи по безопасности.

Украинские военные получили более 80% обещанного количества гаубиц



Об этом рассказал на брифинге в Пентагоне представитель министерства обороны США.

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«Теперь я могу подтвердить, что 80% гаубиц M777 были переданы украинским военным. Это 80% от общего количества, всего 90, то есть более 70 из них сейчас передано в Украину», – сказал военный.

Также, по его словам, примерно половина 155-миллиметровых боеприпасов к также уже получены украинскими военными.

Представитель Пентагона уточнил, что поставки продолжаются и с каждым днем Украина получает все больше и больше.

Только за последние 24 часа в Украину прибыло 14 рейсов с военной помощью от США.

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В Пентагоне также рассказали, что более 220 украинских военнослужащих закончили обучение по эксплуатации гаубиц M777.

«И это еще не все. На самом деле, завтра (3 мая – Ред.) еще более 50 украинцев прибудут на одну из тренировочных площадок, чтобы начать обучение в конце этой недели», – добавил военный чиновник.

Также он уточнил, что еще 20 украинских военных начали обучение по использованию беспилотников Phoenix Ghost.