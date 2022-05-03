Украина уже получила более 70 дальнобойных гаубиц M777 от США
США уже передали Украине 80% гаубиц дальнего действия M777 от общего количества в 90 штук, которые входят в согласованный пакет помощи по безопасности.
Об этом рассказал на брифинге в Пентагоне представитель министерства обороны США.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Теперь я могу подтвердить, что 80% гаубиц M777 были переданы украинским военным. Это 80% от общего количества, всего 90, то есть более 70 из них сейчас передано в Украину», – сказал военный.
Также, по его словам, примерно половина 155-миллиметровых боеприпасов к также уже получены украинскими военными.
Представитель Пентагона уточнил, что поставки продолжаются и с каждым днем Украина получает все больше и больше.
Только за последние 24 часа в Украину прибыло 14 рейсов с военной помощью от США.
В Пентагоне также рассказали, что более 220 украинских военнослужащих закончили обучение по эксплуатации гаубиц M777.
«И это еще не все. На самом деле, завтра (3 мая – Ред.) еще более 50 украинцев прибудут на одну из тренировочных площадок, чтобы начать обучение в конце этой недели», – добавил военный чиновник.
Также он уточнил, что еще 20 украинских военных начали обучение по использованию беспилотников Phoenix Ghost.