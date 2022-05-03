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09:43 03 Мая 2022 Просмотров 100   КомментариевКомментарии

Армия России стала значительно слабее после вторжения в Украину – британская разведка

Несмотря на существенные затраты на модернизацию, российские вооруженные силы после вторжения в Украину столкнулись с рядом неудач и заметно ослабли.

Несмотря на модернизацию, российская армия не смогла овладеть преимуществом в Украине

Об этом сказано в отчете Минобороны Британии на основе данных разведки.

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Оборонный бюджет России примерно удвоился в период с 2005 по 2018 год, были инвестиции в несколько высококлассных воздушных, наземных и морских проектов. С 2008 года это лежало в основе обширной программы военной модернизации.

Однако модернизация физического оборудования не позволила России доминировать в Украине. Неудачи как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении привели к тому, что она не смогла превратить численную силу в решающее преимущество.

По информации разведчиков, вооруженные силы России после вторжения в Украину стали значительно слабее – как материально, так и концептуально.

“Восстановление после этого будет усугубляться санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развернуть обычные вооруженные силы”, – сказано в отчете.

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