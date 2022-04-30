Орбан сказал Папе Римскому, что Путин планировал закончить войну 9 мая
Во время встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Папой Франциском тот сказал ему, что президент РФ Владимир Путин планирует завершить войну 9 мая.
Как сообщило CNN, об это рассказал сам глава Ватикана итальянской газете Corriere della Sera.
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«Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у русских есть план, что все закончится 9 мая. Это также объясняет скорость эскалации в эти дни. Потому что теперь это не только Донбасс, это Крым, это Одесса», — сказал Папа Франциск.
Он также добавил, что в этом плане настроен пессимистично.
“Недостаточно воли для мира. Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», – сказал Папа.
Он также повторил ранее сделанные заявления о том, что готов приехать в Москву для встречи с Путиным, и сравнил войну на Украине с геноцидом в Руанде.
«Мы еще не получили ответа и все еще настаиваем, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас. Но там столько жестокости, как ее остановить? Двадцать пять лет назад то же самое произошло с Руандой», – сказал Папа Франциск.
Он сказал, что пока не поедет в Киев, вместо этого пришлет своего представителя.
«Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным. Но я тоже священник, что я могу сделать? Я сделаю все, что смогу. Если Путин откроет дверь», – сказал Папа Римский.
Как сообщали Власти, за эти шестьдесят дней войны в Украине Папа Римский Франциск трижды отправлял прямые сообщения в Москву по дипломатическим каналам в попытке помочь создать гуманитарный коридор в Мариуполе.