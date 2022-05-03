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13:58 03 Мая 2022 Просмотров 55   КомментариевКомментарии

Россия никогда ни на кого не нападала, – патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Гундяев высказался, что на протяжении всей своей истории Россия ни на кого не нападала, только защищалась.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи», – заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в Архангельском соборе Московского кремля сегодня, 3 мая, на Радоницу.

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Кирилл, он же Владимир Гундяев, обратился с воззванием, «чтобы и до скончания века наша страна была такой», как сегодня. Он отметил, что считает Россию «сильной, могучей и одновременно любимой Богом». Также он помолился за то, чтобы Господь хранил «землю русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников» и чтобы укреплялась православная вера. Ее Кирилл считает единственной духовной силой, способной «реально скреплять воедино наш народ».

Ранее Власти писали, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбан сказал Папе Римскому, что Путин планировал закончить войну 9 мая.

Тэги: патриарх России
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