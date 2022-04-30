НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
15:22 03 Мая 2022 Просмотров 263   КомментариевКомментарии

Россия продолжает гореть: в Красноярске сильный пожар, город в дыму. Фото и видео

В российском Красноярске произошел крупный пожар, от которого черный столб дыма виден из разных районов города.

Часть Красноярска затянуло черным дымом

Об этом сообщило NGS24.RU со ссылкой на местное МЧС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По официальной информации, горят полиэтиленовые отходы производства на территории ООО «Александрия».

Пострадавших в пожаре нет, но огонь охватывает всё большие площади — за время тушения он вырос с 200 квадратных метров до 600.

Пожар быстро разросся с 200 кв. метров до 600

Пожар быстро разросся с 200 кв. метров до 600

Столб густого дыма виден на многие километры

Столб густого дыма виден на многие километры

К 12:28 его локализовали, тушение продолжается.

Тэги: Россия, пожар
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.04.2022 07:48
Россия продолжает гореть: масштабный пожар вспыхнул на Сахалинской ГРЭС
ТОР
25.04.2022 07:18
В российском Брянске вспыхнула нефтебаза: жители сначала слышали взрывы
ТОР
17.01.2022 16:56
В Крыму на трассе сгорел российский БТР. Видео
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В России готовятся ввести четырехдневную рабочую неделю

08:03 Мир

Ночью в российском Белгороде снова гремели взрывы

07:41 Мир

Удивительная некомпетентность: экс-глава сил НАТО в Европе в шоке от потерь генералитета РФ в Украине

18:42 Мир

Установлен один из главных подозреваемых в убийствах в Буче

17:51 Украина

Кабаева родила одного сына Путина в Швейцарии, а второго в Москве – СМИ

17:32 Мир

В российской Перми вспыхнул пожар на пороховом заводе: есть погибшие

16:08 Мир

Возле Херсона прогремел мощный взрыв: поднялся огромный столб дыма. Видео

12:06 Украина

Возле острова Змеиный ВСУ уничтожили два российских катера. Видео

09:59 Украина

Кремль принял решение напасть на Молдову: готовят десант из Крыма

08:05 Мир

В Белгородской области ночью прогремели взрывы. Видео

07:12 Мир

Жители Приднестровья бегут в сторону Одесской области

20:51 Мир

Новости | NetGameSlots.com