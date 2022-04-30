Россия продолжает гореть: в Красноярске сильный пожар, город в дыму. Фото и видео

В российском Красноярске произошел крупный пожар, от которого черный столб дыма виден из разных районов города.

Часть Красноярска затянуло черным дымом



Об этом сообщило NGS24.RU со ссылкой на местное МЧС.

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По официальной информации, горят полиэтиленовые отходы производства на территории ООО «Александрия».

Пострадавших в пожаре нет, но огонь охватывает всё большие площади — за время тушения он вырос с 200 квадратных метров до 600.

К 12:28 его локализовали, тушение продолжается.

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