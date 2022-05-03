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Главная » Украина » Общество
16:12 03 Мая 2022 Просмотров 56   КомментариевКомментарии

Рада перенесла День Победы на 8 мая

Народные депутаты на заседании 3 мая приняли закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая.

8 мая теперь будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

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Поддержали законопроект 290 народных депутатов.

Закон вступает в силу со дня его публикации.

Официально 8 мая теперь будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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