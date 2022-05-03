03.05.2022 15:39
Главная » Украина » Общество
16:12 03 Мая 2022 56 Комментарии
Рада перенесла День Победы на 8 мая
Народные депутаты на заседании 3 мая приняли закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая.
8 мая теперь будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Поддержали законопроект 290 народных депутатов.
Закон вступает в силу со дня его публикации.
Официально 8 мая теперь будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Верховной Раде выступил Борис Джонсон