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16:25 03 Мая 2022 Просмотров 329   КомментариевКомментарии

Российский самолет вторгся в воздушное пространство Германии

Российский самолет-разведчик был идентифицирован у острова Рюген.

Немецкий истеребитель вытеснил российский самолет за пределы Германии

Об этом сообщило Bild.

Инцидент заставил немецкие ВВС объявить режим боевой готовности.

В минувшую субботу,  30 апреля, в небо с авиабазы Лааге поднялись два немецких истребителя, которые вытеснили российский самолёт за пределы Германии.

Несколькими днями ранее российские военные самолёты были замечены в воздушном пространстве Дании, а в марте – и над Швецией.

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