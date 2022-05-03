Российский самолет вторгся в воздушное пространство Германии

Российский самолет-разведчик был идентифицирован у острова Рюген.

Немецкий истеребитель вытеснил российский самолет за пределы Германии



Об этом сообщило Bild.

Инцидент заставил немецкие ВВС объявить режим боевой готовности.

В минувшую субботу, 30 апреля, в небо с авиабазы Лааге поднялись два немецких истребителя, которые вытеснили российский самолёт за пределы Германии.

Несколькими днями ранее российские военные самолёты были замечены в воздушном пространстве Дании, а в марте – и над Швецией.