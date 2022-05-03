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16:25 03 Мая 2022 329 Комментарии
Российский самолет вторгся в воздушное пространство Германии
Российский самолет-разведчик был идентифицирован у острова Рюген.
Немецкий истеребитель вытеснил российский самолет за пределы Германии
Об этом сообщило Bild.
Инцидент заставил немецкие ВВС объявить режим боевой готовности.
В минувшую субботу, 30 апреля, в небо с авиабазы Лааге поднялись два немецких истребителя, которые вытеснили российский самолёт за пределы Германии.
Несколькими днями ранее российские военные самолёты были замечены в воздушном пространстве Дании, а в марте – и над Швецией.
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