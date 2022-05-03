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Главная » Мир » Религия
20:10 03 Мая 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Папа Римский: патриарх Кирилл – «шестерка» Путина

75-летний патриарх видит в войне оплот против Запада, который он считает декадентским, особенно из-за признания гомосексуализма.

Патриарх не может становиться путинским прислужником. Оказывается может.

Reuters со ссылкой на интервью папы Франциска итальянскому изданию Corriere Della Sera сообщает, что понтифик поделился подробностями видеозвонка с патриархом Кириллом.

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Папа рассказал о том, как проходил видеозвонок патриарха Кирилла 16 марта. Половину всего времени их общения патриарх по бумажке зачитывал оправдания войны.

«Мы — пастыри одного народа Божьего. Вот почему мы должны искать пути примирения, прекращения огня. Патриарх не может становиться путинским прислужником (cannot become Putin’s altar boy)», — заявил папа Римский.

Москва описывает свои действия на Украине как «спецоперацию» по демилитаризации и «денацификации» своего соседа, который он считает декадентским, особенно из-за признания гомосексуализма.

Ранее Власти писали, что Гундяев по случаю сегодняшней Радоницы высказался, что на протяжении всей своей истории Россия ни на кого не нападала, только защищалась.

Тэги: папа римский, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
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