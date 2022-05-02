Оккупанты похитили главу Чернобаевки

О похищении главы легендарного украинского села в Херсонской области стало известно вчера.

Подробностей Верещук не сообщила



Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Российские оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки Игоря Дудара», — заявила Верещук.

По ее словам, об этом стало известно только вчера. Других подробностей Верещук не сообщила.

Как ранее сообщали Власти, утром 2 мая возле Херсона в районе Чернобаевки прогремел очень сильный взрыв.

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