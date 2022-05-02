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18:16 03 Мая 2022 7 Комментарии
Оккупанты похитили главу Чернобаевки
О похищении главы легендарного украинского села в Херсонской области стало известно вчера.
Подробностей Верещук не сообщила
Об этом сообщила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
«Российские оккупанты взяли в плен главу Чернобаевки Игоря Дудара», — заявила Верещук.
По ее словам, об этом стало известно только вчера. Других подробностей Верещук не сообщила.
Как ранее сообщали Власти, утром 2 мая возле Херсона в районе Чернобаевки прогремел очень сильный взрыв.
Тэги: похищение, Чернобаевка, глава чернобаевки, русские военные
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