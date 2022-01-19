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18:28 03 Мая 2022 10 Комментарии
Казахстан не будет отправлять военных в Украину даже в рамках договора ОДКБ
Республика придерживается нейтралитета в вопросе военных действий в Украине
Казахстан не будет отправлять своих военных в Украину
Об этом заявил замминистра обороны Султан Камалетдинов на брифинге.
«Применение Вооружённых Сил в миротворческих операциях осуществляется только лишь по резолюции Совета безопасности ООН. На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед Парламентом. И только после одобрения парламентом применение Вооружённых сил возможно. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры не идут», — сообщил замминистра обороны Казахстана.
Тэги: Казахстан, войска, одкб
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