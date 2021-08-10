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Главная » Украина » Общество
18:21 03 Мая 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

При ударе ВСУ по острову Змеиному погибли все российские военные

Все военнослужащие РФ, которые находись на острове Змеиный во время нанесения удара ВСУ, погибли.

Командование РФ знало о возможном ударе, но ничего не предприняло

Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк.

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По его информации, накануне остров покинуло 8 военнослужащих,  их вывезли с на территорию Крыма.

По словам одного из «эвакуированных», командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий,кроме вывоза группы людей,не предпринимало.

“На Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими”, – написал журналист.

Как сообщали Власти, утром 2 мая возле острова Змеиный украинские военные уничтожили два российских катера.

Тэги: остров змеиный
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