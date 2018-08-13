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18:34 03 Мая 2022 Просмотров 121   КомментариевКомментарии

В России может быть объявлен дефолт уже завтра, — Bloomberg

У РФ остаются сутки, чтобы выплатить долги иностранным инвесторам и избежать дефолта.

Это может быть первый дефолт России по внешнему долгу за более чем столетие.

Об этом сообщает Bloomberg.

По сообщению издания, платеж в долларах, который Минфин РФ отправил на погашение еврооблигаций ранее, все еще не дошел до ряда держателей долговых бумаг.

«В России есть чуть больше суток, чтобы получить выплаты по двум иностранным облигациям инвесторам и избежать дефолта. Льготный период для перевода $650 млн долларов купонных и основных платежей истекает 4 мая после того, как средства были заблокированы в начале апреля (из-за того, что Россия попыталась расплатиться в рублях, вместо долларов)», — говорится в сообщении.

Bloomberg информирует, что это может быть первый дефолт России по внешнему долгу за более чем столетие.

Как ранее сообщали Власти, впервые с 1917 года Россия в шаге от дефолта по суверенному долгу.

Тэги: Россия, дефолт
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