Зеленский и Мерц встретились не официально

Оппозиционный немецкий политик планирует переговоры с председателем ВР Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц встретился с президентом Владимиром Зеленски



Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц прибыл сегодня во вторник, 3 мая, в Киев на фоне скандала, разгоревшегося после недипломатичных высказываний посла Украины Андрея Мельника в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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«Одна ночь в спальном вагоне по пути в Киев – у нас интересная поездка, и пока я могу лишь сказать: «Все в порядке», – заявил оппозиционный германский политик в видеозаписи в Twitter. Мерц особо выделил готовность украинских властей к сотрудничеству «Приятно находиться в этой стране», – резюмировал лидер ХДС.

Лидер самой крупной оппозиционной партии ФРГ посетил город Ирпень под Киевом. «Я считаю, что мы в Германии по-прежнему обязаны и впредь помогать этой стране и поддержать такой город, как Ирпень, в восстановлении», – отметил Мерц.

Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц встретился с президентом Владимиром Зеленским, хотя этой встречи не было в официальной повестке. Беседа состоялась в официальной резиденции президента Украины и длилась около часа.

В программе визита немецкого политика в Украину также запланированы переговоры с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

„Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach #Kyiw – wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen: ‚Alles sicher, alles gut und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ. Es ist schön, in diesem Land zu sein.“ ™ #Ukraine pic.twitter.com/fEasqyGdQY — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) May 3, 2022

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