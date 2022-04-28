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Главная » Украина » Происшествия
18:59 03 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В результате обстрела Авдеевского коксохимического завода погибло 10 человек

По меньшей мере 10 погибших и 15 раненых после обстрела российскими войсками коксохимического завода в Авдеевке.

Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, возрастет

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По предварительной информации, в результате обстрела российскими войсками Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области по меньшей мере, 10 погибших, 15 раненых.

По словам Кириленко, эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, возрастет.

«Россияне точно знали, куда целили – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.

Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!», — написал Павел Кириленко.

Как ранее сообщали Власти, Россия нанесла удары по Днепропетровщине: есть разрушения и пострадавшие.

Тэги: Донецкая область, завод, жертвы, обстрел, Авдеевка
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