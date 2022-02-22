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Главная » Мир » Общество
08:49 04 Мая 2022 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

На параде Победы в Москве могут прогнать колонну военнопленных из Украины

В День Победы 9 мая на параде в Москве россияне могут прогнать колонну из нескольких сотен военнопленных, захваченных в Украине, в том числе и иностранных добровольцев.

Путину нужно показать что-то особенное 9 мая

Об этом сообщило The Times со ссылкой на Украинский Центр оборонных стратегий заявил.

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По мнению аналитиков,  500 военнопленных могут быть «вынуждены пройти по Красной площади перед камерами».

Издание отметило, что среди них могут быть 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, которых российские войска взяли в плен в осажденном Мариуполе в прошлом месяце.

28-летний Эйден Аслин (справа) и 48-летний Шон Пиннер (слева)

28-летний Эйден Аслин (справа) и 48-летний Шон Пиннер (слева)

Эйдена Аслина (слева) и Шона Пиннера (справа) после захвата в плен показывали по государственному российскому ТВ

Эйдена Аслина (слева) и Шона Пиннера (справа) после захвата в плен показывали по государственному российскому ТВ

Некоторые аналитики предсказывали, что Путин хочет оказаться в положении, когда он сможет объявить о какой-то форме победы в Украине 9 мая. Но теперь, когда до парада осталось всего шесть дней, это выглядит менее вероятным.

Вместо этого западные чиновники считают, что Путин может использовать это событие, чтобы официально объявить войну Украине, что будет означать возможность мобилизации резервных сил России.

Выступая в пятницу, министр обороны Великобритании Бен Уоллес предсказал, что российский президент объявит новую войну против мировых «нацистов» на параде.

Как сообщали Власти, президент России Владимир Путин может перейти официально объявить войну Украине 9 мая, что позволит полностью мобилизовать резервы РФ, чтобы завоевать восточную и южную Украину.

Тэги: Россия, парад победы, Владимир Путин
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