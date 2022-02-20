В оккупированной Макеевке полыхает нефтебаза: дымом заволокло Донецк

В контролируемой “ДНР” Макеевке Донецкой области утром начался сильный пожар на нефтебазе.

Загорелись 4 резервуара по 5 тыс тонн каждый



Об этом сообщили Новости Донбасса, а также российские СМИ со ссылкой на заявления главарей “ДНР”.

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Фотографии и видео происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Главарь “ДНР” Денис Пушилин в эфире российского пропагандиста Соловьева заявил, что пожар произошел в результате обстрела ВСУ.

Российское РИА «Новости» со ссылкой на данные сепаратистов сообщило, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела загорелись 4 резервуара по 5 тыс тонн каждый.

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В ДНР сообщили, что 1 человек погиб и 2 получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке

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Пожар на нефтебазе в Макеевке виден даже из центра Донецка.

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Просто туча над Калининском районом Донецка сейчас из-за горящей в Макеевке нефтебазы.

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Тэги: Донецк