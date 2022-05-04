Главная » Украина » Происшествия
10:49 04 Мая 2022 94 Комментарии
ВСУ красиво уничтожили вражескую колонну под Изюмом: Ермак показал видео
Украинские военные уничтожили российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом.
Колонна проходила в глубоком вражеском тылу
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Точно и эффективно отработала артиллерия ВСУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
“Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом”, – сообщил Братчук.
Позже глава Офиса президента Андрей Ермак выложил видео уничтожения вражеской колонны , снятое с беспилотника.
“ВСУ красиво уничтожили российскую колонну где-то в Харьковской области”, – написал Ермак.
Очевидно, речь идет именно о колонне под Изюмом.
Loading...
Новости по теме
ТОРВ оккупированной Макеевке полыхает нефтебаза: дымом заволокло Донецк
04.05.2022 10:23