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10:49 04 Мая 2022 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

ВСУ красиво уничтожили вражескую колонну под Изюмом: Ермак показал видео

Украинские военные уничтожили российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом.

Колонна проходила в глубоком вражеском тылу

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Точно и эффективно отработала артиллерия ВСУ.

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“Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом”, – сообщил Братчук.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак выложил видео уничтожения вражеской колонны , снятое с беспилотника.

“ВСУ красиво уничтожили российскую колонну где-то в Харьковской области”, – написал Ермак.

Очевидно, речь идет именно о колонне под Изюмом.

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