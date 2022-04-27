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Главная » Мир » Экономика
11:06 04 Мая 2022 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Маск решил сделать Twitter платным для части пользователей

Американский бизнесмен Илон Маск, который недавно купил Twitter за 44 млрд долларов, планирует сделать платформу частично платной для некоторых категорий пользователей.

Своей идеей он поделился в Twitter.

Маск решил больше монетизировать Twitter

Речь идет о коммерческих и правительственных пользователях.

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Маск уточнил, что платить придется незначительно. Тут же он подчеркнул, что для обычных пользователей Twitter останется бесплатным.

Как сообщали Власти, Илон Маск заключил сделку по покупке Twitter Inc за 44 миллиарда долларов наличными.

Тэги: Twitter, Илон Маск
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