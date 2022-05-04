В Приднестровье боеспособны всего 300 человек и треть боевой техники – разведка

Россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины, и ищут способ распыления ВСУ во время оборонной кампании по защите украинского Донбасса и Юга страны.

В Приднестровье большинство войск и техники не боеспососбны



Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В ГУР отметили, что по оценкам экспертов количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) не превышает 300 человек. И их задачей является охрана складов боеприпасов в с. Колбасная.

Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Лишь 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы.

Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособны, а также не имеют материальных средств и производственных мощностей для ремонта и восстановления.

По мнению разведчиков, потенциально, Приднестровье может быть использовано в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова.

Но это станет возможным только в случае создания сухопутного коридора с россией через территорию южных областей Украины.

Как сообщали Власти, в результате провокаций в непризнанной Приднестровской молдавской республики местные жители начали бежать в сторону Молдовы и Украины, а именно – в Одесскую область.