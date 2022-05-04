Играем в шахматы: в Минобороны рассказали о новой тактике оккупантов

Российские оккупанты после неудач первых дней войны и попытки штурма Киева изменили тактику, стали осторожнее и начали больше анализировать ситуацию на фронте.

Маляр рассказала о тактике оккупантов



Об этом в интервью изданию НВ рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, первоначальный стратегический план РФ предполагал быстрый захват Киева, куда были брошены элитные военные подразделения. Но ВСУ их уничтожили.

Теперь оккупанты действуют уже по ситуации, изучают и анализируют тактику украинских военных, ищут слабые места.

“В этой войне у россиян было и пока есть преимущество по количеству личного состава и вооружению, но мы изначально преобладали в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе. Поэтому у противника больше потерь, фактически это заслуга нашего высшего военного командования”, – рассказала Маляр.

Также она подчеркнула, что Украине не стоит недооценивать врага. Оккупанты смогли подстроиться под украинских военных, действуют схожим образом.

«Могу сказать, что россияне осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Потому и война сейчас несколько иная, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат этакого обмена ходами”, – пояснила заместитель министра обороны.

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