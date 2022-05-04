Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на импорт нефти из РФ: как это будет

Евросоюз намерен ввести полное эмбарго на импорт всей российской нефти в ЕС в течение шести месяцев.

Фон дер Ляйен раскрыла подробности шестого пакета санкций против РФ



Как сообщило Интерфакс, об этом заявила председатель Еврокомиссии глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в среду 4 мая. Она рассказала о подготовке Еврокомиссией шестого пакета санкций.

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«Сегодня мы предложим запретить всю российскую нефть в Европе. Это будет полный запрет на импорт нефти из РФ, доставляемой морем и трубопроводами, неочищенной и очищенной нефти», – сказала она.

Однако, по словам фон дер Ляйен, сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от российской нефти. Но Евросоюз «просто обязан пойти на это».

Как объяснила председатель Еврокомиссии, эмбарго на российскую нефть будут вводить «аккуратно», чтобы дать время ЕС найти альтернативных поставщиков и минимизировать влияние санкций на нефтяные рынки.

Отказ от нефти и очищенных нефтепродуктов из РФ должен занять шесть месяцев и завершиться к концу 2022 года.

Как сообщали Власти, Венгрия заявила, что не может гарантировать бесперебойное функционирование экономики без российской нефти, а альтернатив ей нет.