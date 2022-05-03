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15:44 04 Мая 2022 Просмотров 390   КомментариевКомментарии

Оккупанты прорвались на “Азовсталь”: связь с украинскими защитниками пропала

Российские войска, второй день штурмующие «Азовсталь» в Мариуполе, прорвались на территорию завода, идут тяжелые бои.

Россияне проводят массированное наступление на "Азовсталь"

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

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Связь с украинскими защитниками Мариуполя пропала.

Это подтвердил и мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

«Российские войска атакуют завод танками, артиллерией, а также с кораблей и авиацией. К сожалению, сегодня с ребятами пропала связь», – сказал Бойченко.

Напомним, в подземельях металлургического завода до сих пор остаются мирные жители, которые прячутся вражеских обстрелов и бомбежек.

Как сообщали Власти, 3 мая российские оккупанты начали штурм позиций украинских защитников на территории завода “Азовсталь” в Мариуполе.

Тэги: Мариуполь, Азовсталь
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