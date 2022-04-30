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Главная » Мир » Общество
16:16 04 Мая 2022 Просмотров 238   КомментариевКомментарии

В МИД РФ перешли с кокаина на что-то тяжелое, – Подоляк о заявлении Захаровой

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что в МИД РФ сотрудники перешли с кокаина на более сильные наркотики.

Подоляк своеобразно ответил на пассажи Захаровой об израильских наемниках

Так в Twitter Подоляк прокомментировал заявление спикера российского министерства иностранных дел Марии Захаровой об “израильских наемниках”, которые воюют “плечом к плечу с боевиками «Азова».

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“В МИДе России заявили, что рядом с нацистами «Азова» воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который ввозили контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИДа перейти на что-то тяжелее”  , – написал советник главы ОП.

Напомним, ранее Захарова заявила в эфире «Радио Спутник», что израильские политики якобы раздули “информационную кампанию” после антисемитских высказываний главы МИД РФ Сергея Лаврова.

“Возможно, им будет это интересно. В Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова», с националистическими батальонами, находятся и израильские наемники», — сказала Захарова.

Как сообщали Власти, министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером и назвал евреев «самыми ожесточенными антисемитами».

Тэги: мария захарова, Михаил Подоляк
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