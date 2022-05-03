Парламент Болгарии одобрил оказание военно-технической помощи Украине

За принятие соответствующего документа проголосовало подавляющее большинство болгарских депутатов.

Принятый документ не предполагает поставки оружия



Об этом сообщает «Eadaily».

Народное собрание Болгарии проголосовало за принятие документа об оказании гуманитарной и военно-технической помощи Украине. Проголосовало «за» – 200 депутатов, «против» – всего 16 депутатов, в основном от партии «Возрождение».

Принятый документ не предполагает поставки оружия, однако дает возможность правительству Болгарии принять окончательное решение о сроках оказания помощи и ее конкретных объемах в соответствии с пожеланиями Киева.

Предшествовало такому событию получение официального письма от Украины с просьбой об оказании помощи в ремонте военной техники на болгарских предприятиях. Кроме того, Киев запросил у Болгарии предоставить возможность экспорта зерна через порт Варны, усиление сотрудничества в области энергетики, а также оказание гуманитарной помощи и помощи беженцам.

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