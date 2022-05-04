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17:58 04 Мая 2022 Просмотров 176   КомментариевКомментарии

Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: есть разрушения

Российские войска из «Градов» обстреляли два села Днепропетровской области.

Российские войска нанесли удар по гражданским домам в селах

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Под обстрел попала Великомихайловская громада в Синельниковском районе.

Повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Повреждены несколько десятков жилых домов

Повреждены несколько десятков жилых домов

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