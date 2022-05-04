04.05.2022 17:58
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17:58 04 Мая 2022 176 Комментарии
Россияне нанесли удар по Днепропетровской области: есть разрушения
Российские войска из «Градов» обстреляли два села Днепропетровской области.
Российские войска нанесли удар по гражданским домам в селах
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Под обстрел попала Великомихайловская громада в Синельниковском районе.
Повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
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