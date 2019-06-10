Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

В сети появился одностраничный сайт со зловещим таймером обратного отсчета на фоне Крымского моста.

На сайте просто работает таймер обратного отсчета



На сайте ниже под счетчиком размещено предупреждение: «Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!».

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Конечная точка отсчета – 9 мая 2022 года 10:00.

Именно на это время в столице РФ Москве запланировано начало военный парад в честь Дня Победы на Красной площади.

Идея сайта, принадлежащая неизвестным патриотам, быстро нашла поддержку в сети.

В частности, советник главы МВД Антон Геращенко призвал приехавших на полуостров после оккупации россиян собрать жен, любовниц, детей, кошек, попугайчиков, бросить в тревожный чемоданчик пару портков, выключить за собой свет, перекрыть газ, последний раз окинуть взором не нажитое непосильным трудом имущество и успеть покинуть территорию суверенной Украины.

“В противном случае вы будете вынуждены добираться домой вплавь или через Херсонскую область мимо Чернобаевки. Желающие остаться смогут полюбоваться на эпичное зрелище с первого ряда партера. Вход по предъявлению паспорта гражданина Украины. Пароль – «везуть паляниці по Укрзалізниці», – написал Геращенко

Как сообщали Власти, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только появится возможность, нанесут удар по Крымскому мосту, поскольку Россия использует его для подвоза подкрепления своей армии..

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