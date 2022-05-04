Россия нанесла удар по центру Днепра

Российские войска в среду, 4 мая, вечером начали обстрелы по центру Днепра.

Россия обстреляла центр Днепра



Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram

«Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации», – написал он.

Председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре.

«Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги», – написал он.