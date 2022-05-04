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20:30 04 Мая 2022 468 Комментарии
Россия нанесла удар по центру Днепра
Российские войска в среду, 4 мая, вечером начали обстрелы по центру Днепра.
Россия обстреляла центр Днепра
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в Telegram
«Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации», – написал он.
Председатель правления «Укрзализныци» Александр Камышин сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре.
«Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги», – написал он.
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