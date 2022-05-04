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06:35 05 Мая 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Разведка США помогает ВСУ уничтожать российских генералов, – NYT

Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о российских подразделениях, что позволило ВСУ уничтожить многих российских генералов, погибших в ходе войны на Украине.

Благодаря разведданным США украинские военные уничтожают российских высших офицеров

Об этом сообщило  The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

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Украинские официальные лица заявили о 12 убитых российских генералах на передовой, и это число поразило военных аналитиков.

Помощь в нацеливании является частью секретных усилий администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени. Эти разведданные также включают ожидаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы для боевых действий на Донбассе на востоке Украины.

При этом американские чиновники отказались указать, сколько генералов было убито в результате помощи США.

Соединенные Штаты сосредоточились на предоставлении информации о местонахождении и других подробностях мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинцы объединили эту географическую информацию со своей собственной разведкой, включая перехваченные сообщения для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых погибли российские офицеры.

Обмен разведывательными данными является частью расширенного потока помощи США, которая включает в себя более тяжелое вооружение и помощь в размере десятков миллиардов долларов.

Поток оперативной разведывательной информации о передвижении российских войск, которую Америка передала Украине, не имеет прецедентов.

Администрация Байдена стремилась сохранить в секрете большую часть разведывательных данных с поля боя, опасаясь, что это будет воспринято как эскалация и спровоцирует президента России Владимира Путина на более широкую войну. Американские официальные лица не стали описывать, как они получили информацию о штабах российских войск, опасаясь поставить под угрозу свои методы сбора. Но на протяжении всей войны для отслеживания передвижения российских войск спецслужбы США использовали различные источники, в том числе секретные и коммерческие спутники.

На вопрос о разведывательных данных, предоставляемых украинцам, представитель Пентагона Джон Ф. Кирби сказал, что «мы не будем говорить о деталях этой информации». Но он признал, что Соединенные Штаты предоставляют «Украине информацию и разведданные, которые они могут использовать для своей защиты».

Не все удары ВСУ были нанесены с помощью американской разведки. По словам многочисленных официальных лиц США, нанесение удара в минувшие выходные в месте на востоке Украины, где побывал глава Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов, не было поддержано американской разведкой. По словам официальных лиц, Соединенные Штаты запрещают себе предоставлять разведданные о самых высокопоставленных российских лидерах.

Но официальные лица признали, что американская разведка сыграла решающую роль в гибели других генералов.

Соединенные Штаты регулярно предоставляют информацию о передвижении российских войск и техники и помогают Украине подтверждать местоположение критически важных целей. Другие союзники по НАТО также предоставляют украинским военным разведданные в режиме реального времени.

Американские официальные лица публично признали, что Соединенные Штаты начали предоставлять Украине оперативные разведданные в преддверии российского вторжения 24 февраля. Например, накануне вторжения американские спецслужбы предупредили о готовящемся нападении на аэропорт Гостомель к северу от Киева. . Это позволило Украине усилить обороноспособность. Российские воздушно-десантные войска в конечном итоге не смогли удержать аэродром.

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