ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе, – Bloomberg
В шестом пакете санкций Евросоюз планирует ввести запрет для граждан России на имущественные сделки с недвижимостью в странах ЕС.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Предложение Европейской комиссии приостановит имущественные сделки с российскими гражданами, резидентами и юридическими лицами, запретив продажу или передачу, прямо или косвенно, «прав собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории Союза, или паев в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу».
Ожидается, что ЕС изложит свой шестой пакет санкций на этой неделе.
Запрет коснется россиян, которые не являются гражданами ЕС и не имеют вида на жительство в государствах-членах ЕС.
Он не распространяется на тех, кто имеет гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне или Швейцарии.
Как сообщали Власти, шестой пакет санкций ЕС против России может быть принят уже 9 мая. В нем может появиться механизм ввода эмбарго на нефть из России.