Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

Часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Российские военные отказываются воевать из-за больших потерь



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В сообщении уточнили, что это российское подразделение понесло значительные потери личного состава.

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“Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в Российскую Федерацию”, – отметили в Генштабе.

Там же добавили, что подразделения оккупантов 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов.

Они имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению заданий.