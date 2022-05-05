НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
07:33 05 Мая 2022 Просмотров 232   КомментариевКомментарии

Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

Часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.

Российские военные отказываются воевать из-за больших потерь

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.  В сообщении уточнили, что это российское подразделение понесло значительные потери личного состава.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в Российскую Федерацию”, – отметили в Генштабе.

Там же добавили, что  подразделения оккупантов 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов.

Они имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами защиты и не готовы к выполнению заданий.

Loading...

Новости по теме

ТОР
05.05.2022 07:15
Россия пообещала коридоры для выхода мирных граждан из “Азовстали” на три дня
ТОР
05.05.2022 06:59
ЕС запретит россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе, – Bloomberg
ТОР
05.05.2022 06:46
“Азов” вышел на связь: в Мариуполе продолжаются кровавые бои
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

07:33 Украина

Россия нанесла удар по центру Днепра

20:30 Украина

Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

18:17 Мир

Под Запорожьем бойцы ВСУ навели ужас на оккупантов-мародеров с помощью дронов-убийц

16:51 Украина

Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

12:33 Мир

ВСУ красиво уничтожили вражескую колонну под Изюмом: Ермак показал видео

10:49 Украина

На параде Победы в Москве могут прогнать колонну военнопленных из Украины

08:49 Мир

Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

07:17 Украина

Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности

07:05 Украина

Папа Римский: патриарх Кирилл – «шестерка» Путина

20:10 Мир

Россия продолжает гореть: в Красноярске сильный пожар, город в дыму. Фото и видео

15:22 Мир

Новости | NetGameSlots.com