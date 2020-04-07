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Главная » Мир » Спорт
08:05 05 Мая 2022 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Россия выйдет из УЕФА и перейдет в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз планирует выход из УЕФА, чтобы избежать европейских санкций и планирует вступление в Азиатскую конфедерацию футбола.

Российский футбол перейдет в Азиатскую конфедерацию

Как написал Bild, эту информацию подтвердил депутат Госдумы Дмитрий Пирог в интервью Match TV.

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В понедельник УЕФА приняла решение о том, что российские клубы не примут участие в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

Под еврокубковый бан попадают и команды Юношеской лиги УЕФА, которые формируют те же группы, что и взрослые клубы. Кроме того, женские клубы отстранены от женской Лиги Чемпионов.

Эти санкции стали далеко не первыми, применёнными к российскому футболу. В конце февраля сборная осталась без стыков к чемпионату мира, а «Спартак» – Лиги Европы.

Тэги: Россия, футбол
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