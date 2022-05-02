Военные учения в Беларуси – это отвлекающий маневр, угрозы нет, – британская разведка

Перемещение белорусских сухопутных войск на военных учениях соответствует сезонным нормам и не несет угроз для Украины.

В Беларуси начались внезапные военные учения



Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании co ссылкой на данные разведки.

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Традиционно, в мае наступает кульминация зимнего тренировочного цикла в Беларуси.

По мнению британских разведчиков, Россия, вероятно, попытается представить эти учения как угрозу Украине, чтобы сковать украинские силы на севере страны, не позволяя им участвовать в битве за Донбасс.

Никаких отклонений от обычной деятельности во время учений, которые могут представлять угрозу для союзников и партнеров, на данный момент нет.

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