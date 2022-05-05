Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами
В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене. Это событие породило в сети шквал различных мемов, фотожаб и забавных роликов.
Как уточнили в СБУ, правоохранительные органы Испании задержали Шария 4 мая.
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Украинские правоохранители подозревают Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
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– ст. 111 (Государственная измена)
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– ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
После сообщения об аресте пропагандиста, в соцсетях стали появляться различные фотожабы, мемы и смешные видео, обыгрывающие задержание пророссийского блогера.
Власти выбрали несколько наиболее ярких и забавных.
Обращение задержанного Виктора Медведчука к задержанному Анатолию Шарию.
Забавный ролик проведения спецоперации по задержанию Шария.
Напомним, украинская спецслужба уточнила, что это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.