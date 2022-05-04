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Главная » Мир » Происшествия
15:28 05 Мая 2022 Просмотров 307   КомментариевКомментарии

В российском Курске снова масштабный пожар: часть города в густом дыму. Фото и видео

В российском Курске днем 5 мая вспыхнул пожар в здании в районе проспекта Дериглазова.

Столб густого дым накрыл часть города

По информации Telegram-канала Курская область, в МЧС заявили о возгорании в здании в Татаренково

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По предварительной информации, людей в внутри нет. Строение нежилое.

На тушении работает несколько пожарных бригад.

Площадь пожара 400 кв.м. Задача осложняется еще и тем, что в том же районе ещё горит трава.

Причины пожара пока неизвестны

Причины пожара пока неизвестны

Тэги: Россия, пожар, Курск
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