В российском Курске снова масштабный пожар: часть города в густом дыму. Фото и видео

В российском Курске днем 5 мая вспыхнул пожар в здании в районе проспекта Дериглазова.

Столб густого дым накрыл часть города



По информации Telegram-канала Курская область, в МЧС заявили о возгорании в здании в Татаренково

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По предварительной информации, людей в внутри нет. Строение нежилое.

На тушении работает несколько пожарных бригад.

Площадь пожара 400 кв.м. Задача осложняется еще и тем, что в том же районе ещё горит трава.

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Тэги: Россия, пожар, Курск