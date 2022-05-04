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15:28 05 Мая 2022 307 Комментарии
В российском Курске снова масштабный пожар: часть города в густом дыму. Фото и видео
В российском Курске днем 5 мая вспыхнул пожар в здании в районе проспекта Дериглазова.
Столб густого дым накрыл часть города
По информации Telegram-канала Курская область, в МЧС заявили о возгорании в здании в Татаренково
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По предварительной информации, людей в внутри нет. Строение нежилое.
На тушении работает несколько пожарных бригад.
Площадь пожара 400 кв.м. Задача осложняется еще и тем, что в том же районе ещё горит трава.
Тэги: Россия, пожар, Курск
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