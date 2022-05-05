Российских военных не выбили из Азовстали – Азов

На заводе продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Российские военные не дают эвакуировать мирных граждан, а также вывезти раненых военных.

Оккупантов из Азовстали не выбили, как ранее заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович



Об этом сообщил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь в Telegram.

Третьи сутки, как враг прорвался на территорию завода Азовсталь в Мариуполе. Защитники города обратились к миру с просьбой помочь эвакуировать мирных граждан и раненых солдат, умирающих в муках.

«Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на виду у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!» – говорится в сообщении.

Оккупантов из Азовстали не выбили, как ранее заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Захватчики до сих пор там, сказал в комментарии журналистам 24 канала Святослав Паламарь:

«Еще раз: никто никого не выбил, они на заводе. Идут тяжелые бои», – повторил Паламарь.

Как ранее сообщали Власти, “Азов” вышел на связь: в Мариуполе продолжаются кровавые бои.

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