НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
19:05 05 Мая 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российских военных не выбили из Азовстали – Азов

На заводе продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Российские военные не дают эвакуировать мирных граждан, а также вывезти раненых военных.

Оккупантов из Азовстали не выбили, как ранее заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович

Об этом сообщил заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь в Telegram.

Третьи сутки, как враг прорвался на территорию завода Азовсталь в Мариуполе. Защитники города обратились к миру с просьбой помочь эвакуировать мирных граждан и раненых солдат, умирающих в муках.

«Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на виду у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!» – говорится в сообщении.

Оккупантов из Азовстали не выбили, как ранее заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Захватчики до сих пор там, сказал в комментарии журналистам 24 канала Святослав Паламарь:

«Еще раз: никто никого не выбил, они на заводе. Идут тяжелые бои», – повторил Паламарь.

Как ранее сообщали Власти, “Азов” вышел на связь: в Мариуполе продолжаются кровавые бои.

Тэги: Мариуполь, азов, Азовсталь
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.05.2022 07:15
Россия пообещала коридоры для выхода мирных граждан из “Азовстали” на три дня
ТОР
05.05.2022 06:46
“Азов” вышел на связь: в Мариуполе продолжаются кровавые бои
ТОР
04.05.2022 15:44
Оккупанты прорвались на “Азовсталь”: связь с украинскими защитниками пропала
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Все, мужики, прекращайте: Лукашенко рассказал, как Байден может остановить войну в Украине

15:13 Мир

Киевский сценарий: ВСУ пытаются взять в котел изюмскую группировку врага

14:37 Украина

Уже пытаются ломать: Польша построила первые 50 км стены на границе с Беларусью. Видео

13:19 Мир

Задержание Шария в Испании: сеть взорвалась мемами и фотожабами

12:43 Мир

Оккупанты объяснили, почему отключат Instagram и Facebook в Херсонской области

09:48 Украина

Российские военные 38-й ОМБр отказались продолжать войну в Украине

07:33 Украина

Россия нанесла удар по центру Днепра

20:30 Украина

Запущен обратный отсчет до падения Крымского моста: россиян просят срочно покинуть полуостров

18:17 Мир

Россия продолжает гореть: мощный пожар вспыхнул в Дзержинске под Нижним Новгородом

12:33 Мир

Ракетная атака по Львовщине: ПВО сбила две из шести ракет

07:17 Украина

Ночные взрывы в Запорожье: в ОВА рассказали подробности

07:05 Украина

Новости | NetGameSlots.com